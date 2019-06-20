Сотрудники БЭП Минской области задержали заведующего отделением районной больницы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, его подозревают в получении взятки за выдачу фиктивного больничного. У борцов с экономическими преступлениями есть все основания полагать, что факт взяточничества был далеко не единичным.

«К нам поступила оперативная информация о том, в одном из районных центров Минской области за умеренную плату можно нелегально получить настоящий больничный лист со всеми необходимыми реквизитами», – рассказал начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась. Выяснилось, что к незаконной выдаче липовых бюллетеней имеет отношение заведующий хирургическим отделением районной больницы. Иногда посредником с желающими неделю-две не ходить на работу выступала санитарка этой же больницы. Конечно, рекламных объявлений о продаже столь специфического товара никто не давал, но сарафанное радио делало свое дело.

Задержание провели с поличным: утром 19 июня по месту работы фигурант получил деньги от санитарки за выдачу фиктивного листа нетрудоспособности водителю транспортного предприятия.

В отношении заведующего отделением больницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 430 Уголовного кодекса (получение взятки).

Владимир Емельянов отметил, что в настоящее время сотрудники БЭП и следователи проводят необходимые мероприятия по установлению и документированию иных коррупционных проявлений со стороны фигуранта. Есть основания полагать, что речь идет о десятках подобных фактов.