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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В НОВОГРУДСКОМ РАЙОНЕ» ВЫШЕЛ В ФИНАЛ ПРЕМИИ ЕС
11:50 21.06.2019
Проект «Развитие возобновляемых источников энергии в Новогрудском районе» вышел в финал Премии ЕС, сообщили ЭКОПРЕСС в PRCI.Storytellers.
Премия ЕС по устойчивой энергии для Восточного партнерства в нынешнем году проводилась впервые. Всего было подано более 50 заявок из 6 стран (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина), охватывающих впечатляющий спектр креативных высокоэффективных решений для энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии на благо сообществ и бизнеса.
Отобранные 6 финалистов приняли участие в открытом голосовании, которое проводилось в режиме онлайн в течение двух недель с 28 апреля по 9 мая 2019 года. Все голоса были подсчитаны и проверены. Действительные голоса были объединены с голосами жюри, чтобы определить окончательного победителя. Кроме белорусского проекта «Развитие возобновляемых источников энергии в Новогрудском районе», в финал вышли проекты из Армении, Молдовы, Грузии и Украины.
Европейский Союз объявил победителя Премии ЕС по устойчивой энергии для стран Восточного партнерства на церемонии награждения в Брюсселе 18 июня. Победителем первой Премии является энергоэффективная винодельня Шилда из Грузии.
Премия ЕС в области устойчивой энергии для стран Восточного партнерства является частью Недели устойчивой энергии ЕС 2019 (EUSEW) и 6 Восточных стран-соседей ЕС впервые смогли посоревноваться за нее. Премия вручается за вдохновляющие проекты, поддерживаемые ЕС, в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, которые напрямую помогают гражданам и сообществам экономить энергию или переходить на устойчивые источники.
Инициатива EU4Energy включает всю поддержку ЕС для улучшения энергоснабжения, безопасности и взаимосвязи между партнерами, а также способствует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в Восточных странах-соседях ЕС: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Это делается путем финансирования проектов и программ, которые помогают реформировать энергетические рынки и сократить национальную энергетическую зависимость и потребление. В долгосрочной перспективе это делает энергоснабжение более надежным, прозрачным и доступным, тем самым сокращая энергетическую бедность и счета за электроэнергию, как для граждан, так и для частного сектора.
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