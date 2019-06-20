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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕРИВАТ ПЛАЗМЫ КРОВИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 МЛН USD ПРОДАН НА БУТБ
11:16 21.06.2019
Сделка по продаже 2,4 тонны деривата плазмы крови человека на сумму 1 080 000 USD совершена на торгах промышленными и потребительскими товарами (ППТ) ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Как сообщает БУТБ, торги проводились на повышение. На лот претендовали два покупателя – из Беларуси и из Украины. В результате конкуренции между ними стартовая цена товара выросла более чем в 4 раза – со 110 до 450 USD за кг. Победу одержал резидент Беларуси.
Дериват плазмы крови ранее уже выставлялся на биржевые торги. Так, в прошлом году на площадке ППТ была совершена экспортная сделка по продаже 3,8 т этой фармацевтической субстанции общей стоимостью 326 800 USD. Тогда лот приобрела украинская компания.
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