Сделка по продаже 2,4 тонны деривата плазмы крови человека на сумму 1 080 000 USD совершена на торгах промышленными и потребительскими товарами (ППТ) ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Как сообщает БУТБ, торги проводились на повышение. На лот претендовали два покупателя – из Беларуси и из Украины. В результате конкуренции между ними стартовая цена товара выросла более чем в 4 раза – со 110 до 450 USD за кг. Победу одержал резидент Беларуси.

Дериват плазмы крови ранее уже выставлялся на биржевые торги. Так, в прошлом году на площадке ППТ была совершена экспортная сделка по продаже 3,8 т этой фармацевтической субстанции общей стоимостью 326 800 USD. Тогда лот приобрела украинская компания.