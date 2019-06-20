На Минском автозаводе 20 июня прошла передача очередной партии грузовых автомобилей МАЗ-5440М9 экологического класса Евро-6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, обладателем пары новых грузовиков стало ОАО "БелГрузМагистраль" (Минск) - белорусский перевозчик с многолетним опытом работы на международном рынке.

Приобретенная для работ в составе автопоезда с полуприцепом МАЗ-975830-3061 автотехника будет использоваться при доставке различных грузов. Полная масса данного автопоезда составляет 44 тонны. Сам автомобиль в снаряженном состоянии весит 8,25 тонны. МАЗ-5440M9 оснащен 476-сильным двигателем Mercedes-Benz ОМ 471, который работает в паре с роботизированной коробкой передач того же производителя. Два топливных бака из алюминия вмещают суммарно 1150 литров топлива.

Грузовик получил полностью обновленный интерьер. Кабина, оснащенная пневматическим подрессориванием, отличается повышенной шумоизоляцией и новой панелью приборов, полками для хранения вещей и двумя увеличенными спальными местами. Данные автомобили оборудованы дисковыми тормозными механизмами с антиблокировочной и антипробуксовочной системами. В комплект входят мультиплексная система управления с электронным щитком приборов и встроенным бортовым компьютером, климат-контроль, круиз-контроль и мультимедийная система. За акустику отвечают четыре динамика – по два с каждой стороны. Места для водителя и пассажира стали просторнее, а комфортную работу водителя обеспечивает подрессоренное сиденье с интегрированным ремнем безопасности.

Седельный тягач проходил сложнейшие испытания на полигонах и участвовал в выставочных мероприятиях, а представители завода собирали мнения и изучали спрос потенциальных потребителей и первых покупателей. После этого конструкцию грузовика доработали, а кабину обновили под стать мировым тенденциям эргономики. Теперь современный МАЗ по своим параметрам соответствует тягачам ведущих европейских производителей.

Кроме того, автомобиль оборудован системой курсовой устойчивости, центральным замком с пультом ДУ, элекростеклоподъемниками и электроуправляемыми зеркалами.

Представителям компании торжественно вручили ключи от седельных тягачей и памятные сувениры от Минского автомобильного завода. Стоит отметить, что и завод и ОАО "БелГрузМагистраль" в этом году отмечают 75-летний юбилей и значительное время являются бизнес-партнерами.

«Эти автомобили будут задействованы в международных грузоперевозках в страны ЕС и Таможенного союза. Порадовали высокие экостандарты и комфортные условия для водителя. Машины привлекают европейским дизайном, высоким качеством исполнения и повышенной шумо- и теплоизоляцией кабины" - отметил начальник гаража ОАО "БелГрузМагистраль".

Данная техника приобретена через ОАО «Промагролизинг» по программе "Доступный лизинг".