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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛИСЬ НА 1%
10:42 21.06.2019
Формирование бюджета Гомельской области в январе-мае 2019 года обеспечивали порядка 481 тысячи плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, 28 тысяч индивидуальных предпринимателей и 434 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Гомельской области, в бюджет области за 5 месяцев 2019 года поступило 1110,5 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 367,3 млн. рублей, в местные бюджеты – 743,2 млн. рублей.
План доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 103,3%, республиканского – на 105,7%, местных – на 102,2%.
Сверх плана поступило в доход бюджета 35,7 млн. рублей.
Более 57% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 23,4% – за счет подоходного налога, 16,6% – за счет налога на добавленную стоимость, 17,8% – акцизов.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления в сопоставимых ценах сократились на 11,0 млн. рублей, или на 1,0%.
Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 июня 2019 года составила 11,7 млн. рублей, удельный вес задолженности в плановых доходах бюджета - 0,45%.
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