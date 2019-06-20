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ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 1,1 ТЫСЯЧИ ПАССАЖИРОВ ПОЕЗДОВ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ ЗА НЕДЕЛЮ ОПЛАТИЛИ ПРОЕЗД БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ
10:20 21.06.2019

Более 1100 пассажиров поездов городских линий воспользовались услугой оплаты проезда бесконтактными банковскими картами за первую неделю эксплуатации новой технологии

Напомним, с 12 июня впервые в странах СНГ Белорусская железная дорога совместно с ОАО «БПС-Сбербанк» внедрила в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (Near field communication).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, первая неделя эксплуатации новой системы показала, что этот метод оплаты стал наиболее популярным на направлении Минск-Беларусь (Заславль), где его доля составила 85% от общего количества.

Широка и география банков эмитентов карт, которыми был оплачен проезд. Это такие страны, как: Австралия, Бразилия, Тайвань, Китай, США, Канада, Германия, Италия, Великобритания, Литва, Латвия, Украина и Российская Федерация.

Оплатить проезд возможно по полному тарифу с использованием бесконтактных банковских платежных карточек Visa payWave, MasterCard Contactless и БЕЛКАРТ-Maestro, смартфоном или смарт-часами в пределах одного тарифного пояса — на участках Минск—Беларусь, Минск-Михановичи и Минск-Городище. Оплата осуществляется при посадке. БКК необходимо приложить к валидатору в вагоне электропоезда.
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