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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ УМЕРЕННОГО ТЕМПА РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОССЕКТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ СЕБЯ РЕСУРСОВ
10:08 21.06.2019
На площадке Международного образовательного центра ИПМ 20 июня состоялась презентация совместного исследования Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития на тему «Переоценка роли государственных предприятий в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы», на которой министр финансов Максим Ермолович принял участие в дискуссии в качестве ключевого эксперта.
В ходе выступления министр финансов отметил, что проблематика эффективности госсектора, является сферой, в которой правительство и МВФ продуктивно взаимодействуют, а компетенции и опыт сторон будут способствовать эффективным предложениям. Белорусская сторона будет придерживаться умеренного темпа реформирования госсектора с использованием доступных для себя ресурсов и направленного на препятствование социальной напряженности, создание условий для безболезненного перетока рабочей силы и внедрения мер социальной поддержки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, поскольку проблема эффективности государственного сектора и его роли в экономике является характерной для всего региона ЦВЮВЕ, основная задача исследования заключалась в переосмыслении их роли в экономике стран и обновлении существующих мнений относительно государственной собственности.
Презентация отчета запланирована в нескольких европейских столицах и в Лондоне.
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