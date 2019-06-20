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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС УВЕЛИЧИЛА ЕМКОСТЬ СЕТИ 4G
09:36 21.06.2019
Компания МТС увеличила емкость сети 4G — новые базовые станции в диапазоне 2600 МГц заработали в Минске, областных и районных городах страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, включение новых базовых станций увеличило емкость сети LTE и скорость передачи данных. На данный момент в диапазоне 2600 МГц включено уже более 300 базовых станций.
В столице сеть LTE в диапазоне 2600 МГц дополнительно заработала в самых загруженных локациях. Кроме того, новые базовые станции диапазона 2600 МГц появились в Бресте, Гомеле, Гродно, Березе, Добруше, Жлобине, Лиде, Мозыре, Пинске и Слониме.
Даже при больших нагрузках на сеть диапазон 2600 МГц позволяет обеспечить высокую скорость передачи данных. Таким образом, абоненты смогут пользоваться 4G-связью еще более комфортно.
Базовые станции в диапазоне 2600 МГц сегодня работают в 36 городах Беларуси. МТС масштабирует сеть LTE исходя из запросов абонентов. Спрос на услуги 4G подтверждают цифры: объем 4G-трафика сегодня превышает объем трафика в 3G-сети.
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