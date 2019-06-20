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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ НАПРАВИЛ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 164,5 МЛН РУБЛЕЙ
09:29 21.06.2019
В Витебской области к субъектам малого предпринимательства по состоянию на 1 июня 2019 года относится 30748 субъектов хозяйствования, в том числе 22170 индивидуальных предпринимателей и 8578 юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Витебской области, за январь-май 2019 года данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 164,5 млн. рублей, что составляет около 24% бюджета Витебской области.
Поступления от юридических лиц составили 145,1 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 19,4 млн. рублей.
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