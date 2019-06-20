В Витебской области к субъектам малого предпринимательства по состоянию на 1 июня 2019 года относится 30748 субъектов хозяйствования, в том числе 22170 индивидуальных предпринимателей и 8578 юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Витебской области, за январь-май 2019 года данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 164,5 млн. рублей, что составляет около 24% бюджета Витебской области.

Поступления от юридических лиц составили 145,1 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 19,4 млн. рублей.