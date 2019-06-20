Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь» «Открытый парк «Великий камень» — пример глобальных возможностей» пройдет с 1 по 3 июля. Это первое масштабное мероприятие в Беларуси, которое станет продолжением международного сотрудничества «Пояс и путь», состоявшегося в апреле этого года в Пекине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в мероприятии примут участие представители правительств, руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов.

Программа форума довольно обширная. Ключевой темой пленарного заседания станет участие государств в глобальной инициативе «Пояс и путь». На четырех панельных секциях участники обсудят инновационное развитие и новые технологии, транспортные и логистические системы, перспективы сотрудничества с финансовыми институтами, а также развитие «Великого камня» как умного эко-города.

Белорусскую железную дорогу на форуме будет представлять Начальник дороги Владимир Морозов. 2 июля он примет участие в пленарном заседании на секции № 1 «Развитие транспорта и логистики «Пояса и пути» и выступит с докладом на тему «О перспективах развития железнодорожного сообщения Китай-Беларусь-Европа с учетом концепции «Один пояс, один путь».

Также в рамках форума с 30 июня по 2 июля Белорусская железная дорога примет участие в выставке белорусских и китайских товаров и услуг. На стенде белорусской магистрали будут представлены информационно-рекламные материалы об ее услугах, техническом и технологическом потенциале перегрузочных мощностей, тарифной политике, организации контейнерных перевозок.

В настоящее время для пропуска транзитного контейнерного потока у Белорусской железной дороги имеются достаточные резервы пропускной способности, обеспечивается приемлемая для грузовладельцев скорость доставки грузов.

В рамках расширения географии перевозок и оптимального использования имеющейся пропускной способности на белорусско-польских пограничных переходах Белорусской железной дорогой организован пропуск контейнерных поездов через пограничные переходы Брузги-Кузница Белостоцкая и Свислочь-Семянувка. Подготовлена инфраструктура и в ближайшее время будет возобновлена передача грузов через пограничный переход Высоко-Литовск-Черемха.

Также БЖД проводится работа по созданию благоприятных условий предприятиям Республики Беларусь для наращивания объемов поставок экспортно-ориентированной продукции на рынок Китая.

Свои возможности на выставке представит и государственное предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) — официальный экспедитор Белорусской железной дороги. БТЛЦ имеет представительства в Германии, Польше, Китае и Турции и тесно взаимодействует с крупнейшими участниками международного транспортно-логистического бизнеса, представляет качественный информационный сервис благодаря IT-продукту myTransoffice.

В рамках выставки специалисты Белорусской железной дороги планируют провести встречи с представителями официальных кругов китайских и белорусских компаний по вопросам организации экспорта товаров и услуг в Китай. Также предусмотрены встречи с представителями железнодорожных администраций, грузовладельцами, представителями портов, стивидорных и экспедиторских компаний Китая, Германии, Польши, Латвии по вопросам увеличения объемов перевозок грузов транзитом через территорию Республики Беларусь.