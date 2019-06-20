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ЭКОНОМИКА РБ
КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ ВЫСТАВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ 30 ИЮНЯ
15:55 20.06.2019
С 30 июня по 2 июля 2019 года на территории индустриального парка «Великий камень» пройдет китайско-белорусская выставка производителей товаров и услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», цель выставки – установить деловые связи и провести переговоры с китайскими и белорусскими компаниями, официальными лицами, изучить спрос и восприятие товаров и услуг китайскими бизнесменами, проработать возможности экспорта товаров и услуг в Китай.
Основные тематические разделы выставки: машиностроение, промышленное оборудование, транспорт, логистика, таможенные услуги, нефтехимическая отрасль, наука и образование, IT и телекоммуникации, сельское хозяйство и продукты питания, фармацевтическая промышленность, здравоохранение, строительство, деревообработка, мебель, товары народного потребления, бытовая техника, легкая промышленность, ювелирные изделия, предметы интерьера, спорт и туризм, услуги (юридические, консультационные, финансовые), книгопечатание, инвестиции.
В рамках выставки запланированы сопутствующие мероприятия: выставка китайских товаров и услуг (более 100 китайских предприятий), экспозиция компаний-резидентов индустриального парка «Великий камень» и другие.
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