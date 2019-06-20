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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ КВОТЫ НА СОЗДАНИЕ УСТАНОВОК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА 2020-2022 ГОДЫ
14:51 20.06.2019

Республиканской межведомственной комиссией по установлению и распределению квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии протоколом № 23 от 25 апреля 2019 г. утверждены квоты на 2020-2022 годы, которые после принятия изменений положений указа от 18 мая 2015 г. № 209 «Об использовании возобновляемых источниках энергии», разработанных Минэнерго, будут распределены среди претендентов на конкурсной основе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективнсоти, из них для создания установок в 2020 году установлены квоты: с использованием энергии биогаза - 6 МВт; с использованием энергии ветра - 19,8 МВт; с использованием энергии естественного движения водных потоков - 7 МВт и с использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы - 1,5 МВт.

Для создания установок в 2021 году установлены квоты: с использованием энергии биогаза - 6 МВт; с использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы- 1,5 МВт и с использованием тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым – 20 МВт.

Для создания установок в 2022 году установлены квоты: с использованием энергии естественного движения водных потоков - 55 МВт и с использованием тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым – 20 МВт.
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