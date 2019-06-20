Резидент СЭЗ «Гродноинвест» ООО «Биоком» принял участие в международной выставке AgroExpo Uzbekistan/Agrotech Expo, которая прошла с 12 по 14 июня 2019 года в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает сайт СЭЗ, стенд ООО «Биоком» привлек внимание большого количества посетителей выставки. Вниманию посетителей и участников выставки были представлены такие уникальные кормовые добавки, как «РиСтабил» «ФудПауэр» и прочее. Продукция компании пользуется широким спросом благодаря высокому качеству и конкурентоспособной стоимости. На все возникающие вопросы посетителей компетентно отвечала команда специалистов компании «Биоком».

AgroExpo Uzbekistan / Agrotech Expo – это одна из ведущих выставок Узбекистана в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности. Это платформа, создающая оптимальные условия для долгосрочного партнерства между покупателями из Узбекистана и зарубежными производителями оборудования и технологий.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» регулярно принимают участие в различных международных выставках и форумах. Так в мае СП ЗАО «Биган» презентавал свою продукцию на крупнейшей мировой выставке в сфере мясоперерабатывающей промышленности IFFA 2019, а в апреле резиденты СЭЗ ОАО «Слониммебель» и СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» приняли участие в Международной мебельной выставке UMIDS.

ООО «Биоком» (Беларусь) - лидер агропромышленного рынка Беларуси по предложению инновационных продуктов собственного производства для сельскохозяйственных животных и птицы.

Производственный комплекс компании включает в себя четыре производства: завод по производству кормовых добавок, заменителей молока для сельскохозяйственных животных; зерносушильный комплекс, предназначенный для очистки, сортировки и сушки зерна; цех по производству биоконсервантов и кормовых добавок; завод по производству кормовых добавок и концентратов для сельскохозяйственных животных.