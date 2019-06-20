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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОООН ПРОВОДИТ В БЕЛАРУСИ КОНКУРС БИЗНЕС-ИДЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
13:08 20.06.2019
ПРООН проводит конкурс бизнес-идей в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», целью конкурса является определение концептуальных подходов к поддержке развития предпринимательства на территории пилотных районов Проекта.
В конкурсе бизнес-идей могут принять участие физические и юридические лица с территорий пилотных районов проекта: Браславский и Оршанский (Витебская область), Быховский и Хотимский (Могилевская область), Брагинский, Хойникский и Жлобинский (Гомельская область), Кобринский и Березовский (Брестская область), Лидский (Гродненская область), Молодечненский и Борисовский (Минская область).
Лучшие из бизнес-идей будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства (РПР МСП).
В дальнейшем инициативам, включенным в РПР МСП, будут представлены дополнительные преимущества в конкурсах на получение финансовой поддержки в рамках таких проектов, как:
Поддержка бизнес-инкубаторов (общий индикативный бюджет конкурса USD 1,200,000);
Поддержка стартапов и кластерных инициатив (общий индикативный бюджет конкурса USD 4,165,000);
Поддержка организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по микрофинансированию (общий индикативный бюджет конкурса USD360,000);
Поддержка предприятий, нацеленных на решение социально значимых проблем (общий индикативный бюджет конкурса USD 1,800,000).
Срок подачи заявок: до 30 июня 2019 года. Анкету для участия в конкурсе бизнес-идей можно заполнить здесь.
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