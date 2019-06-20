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ЭКОНОМИКА РБ


В БРАГИН ПРИШЛА СЕТЬ «САНТА» С ЕВРОПЕЙСКИМ МАГАЗИНОМ И ПЕКАРНЕЙ
12:43 20.06.2019

В центре Брагина (ул. Гагарина, 50а) открылся магазин «Санта» в новом для города формате.

Супермаркет выделяет большой выбор свежих товаров, рыба из вод Скандинавии и пекарня со свежей выпечкой.

Магазин в центре города выполнен в модном европейском концепте. Площадь одного лишь торгового зала – около 200 «квадратов», а все пространство разделено на тематические зоны по группам товаров. Внутри просторно благодаря широким проходам между витринами, а интерьер светлый и отчасти скандинавский, что подчеркивают натуральные элементы «под дерево».

В магазине собрано свыше 3500 наименований товаров. Особый интерес представляет рыбный «островок» с морепродуктами из скандинавских вод. В магазине работает собственная пекарня. Также представлена зона со свежими фруктами и овощами, немало здесь и молочных продуктов. Многие товары отмечены как акционные и доступны со скидкой.

«В Брагине заработал один из лучших продуктовых магазинов, где можно совершать выгодные покупки в комфортной обстановке. Среди других отличий – большой выбор свежей продукции, в том числе рыбной и молочной. Важно, что в магазине действует собственная печь, так что покупателям всегда доступны свежие хлебобулочные изделия. Открытие магазина предоставит жителям большее разнообразие продуктов и широкие возможности экономить на их покупке», – отметили в сети магазинов «Санта».

Покупателей обслуживают 3 кассы. Работать магазин будет с 9 до 23 часов.

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает рыбного производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит 90 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тыс. человек.
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