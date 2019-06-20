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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ «БЕЛИНТЕРТРАНС – ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» БЖД
12:26 20.06.2019

Органы прокуратуры провели выборочную проверку сохранности государственного имущества на республиканском транспортно-экспедиционном унитарном предприятии «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в 2017-2018 годах выявлены случаи длительного простоя подвижного состава. Причина – ожидание ремонта из-за отсутствия колесных пар.

Так, из 11 имевшихся дизель-генераторных вагонов в эксплуатации был только один, и это повлекло рост расходов на их содержание. В перевозочном процессе в 2018 году вовсе не задействовали вагоны-автомобилевозы.

Прокуроры обнаружили недостатки и в организации работы по сокращению просроченной дебиторской задолженности.

Наряду с иными причинами ее образованию способствовало несоблюдение работниками установленного претензионного порядка взыскания такой задолженности.

Не в полной мере на предприятии исполнялось законодательство в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, не всегда соблюдались требования локальных нормативных правовых актов БЖД.

В частности, такие случаи установлены на городских товарных станциях Степянка и Колядичи, производственных участках Молодечно и Борисов.

Как следствие, заместитель Генпрокурора Беларуси внес представление генеральному директору РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», о чем проинформировал руководство БЖД.

Акт надзора рассмотрен на селекторном совещании. По его итогам разработан план мероприятий, предусматривающий устранение недостатков в технологических процессах на станциях и при эксплуатации оборудования.

Кроме того, изменен алгоритм контроля за проведением закупок и исполнением договоров транспортной экспедиции;выработаны дополнительные меры для снижения просроченной дебиторской задолженности; усилен контроль за работой организаций, учрежденных в других странах; привлечены к дисциплинарной ответственности 14 работников предприятия.
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