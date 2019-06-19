На 18 июня 2019 года в Брестской области заготовлено 397 тыс. т травяных кормов, или 23% к плану. При этом в регионе на одну условную голову скота приходится 6,19 центнера кормовых единиц, в Барановичском районе — 6,84. Такая информация была озвучена во время поездки 19 июня в Барановичский район председателя Совета Республики Национального собрания, уполномоченного главы государства в Брестской области Михаила Мясниковича.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, Михаил Мясникович рассмотрел ход заготовки травяных кормов в Брестской области и Барановичском районе.

В 2019 году в Брестской области, АПК которой является лидером в стране по темпам прироста сельскохозяйственной продукции, планируется заготовить травяных кормов в объеме 1,7 млн. тонн кормовых единиц, или 19% от республиканского задания. Такие объемы обусловлены высокой плотностью крупного рогатого скота: в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий в регионе приходится около 73 голов крупного рогатого скота, в том числе более 24 коров, что почти в 1,3 раза превышает соответствующие республиканские показатели.

Михаил Мясникович обратил внимание не только на необходимость достижения валовых показателей в кормозаготовке, но и на качество травяных кормов. В 2019 году в Беларуси многолетние травы первым укосом планируется убрать с площади 1,3 млн. га, в Брестской области — 235 тыс. га. По данным на 18 июня, в республике план выполнен на 91%, в Брестской области — на 101,5%.

Перед аграриями поставлена задача уйти от хранения травяных кормов в «курганах» и «буртах» и перейти на силосно-сенажные траншеи. В Брестской области почти 99% кормов хранится в силосно-сенажных хранилищах. В 2018 году в регионе было введено в эксплуатацию 329 сенажно-силосных хранилищ с объемом хранения 724,8 тыс. тонн, в том числе в Барановичском районе — 33 хранилища на 101, 6 тыс. т. В текущем году в регионе предстоит построить и реконструировать сенажно-силосные хранилища с объемом хранения 369,4 тыс. тонн травяных кормов, в том числе в Барановичском районе — 34 тыс. тонн.

Около 80% сенажа в Брестской области закладывается на хранение с применением консервантов (в республике — 66,5%), что позволяет получать не менее 85% сенажа первого класса.

Это дает результаты. Прирост производства молока за пять месяцев текущего года составил по области 107,6%, а в целом по стране — 100,2%. Продуктивность дойного стада коров за этот период возросла на 7,5%. В Барановичском района производство молока увеличилось на 9,1%.

Во время рабочей поездки Михаил Мясникович посетил стройку комплекса на более чем 700 голов скота в деревне Гирмантовцы ОАО «Агрокомбинат «Мир». Он отметил необходимость увеличить объем работ, выполняемых хозспособом. Это удешевляет строительство, позволяет эффективнее контролировать качество и сроки работ, обеспечивает дополнительную занятость. Председатель Совета Республики также побывал в фермерском хозяйстве «Фортуна Агро», ООО «Диприз», фермерском хозяйстве «Грибная страна».