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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ МИНСКА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
09:35 20.06.2019
Минский городской исполнительный комитет 14 июня принял решение № 1810 о выделении специальных полос движения для транспортного обеспечения II Европейских игр.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, с 20 июня по 2 июля 2019 г. выделяются специальные полосы движения для остановки, стоянки, движения транспортных средств, задействованных в обеспечении проведения II Европейских игр 2019 года и имеющих цветографическую окраску с использованием символики Европейских игр, на проспекте Победителей, проспекте Дзержинского, улице Немига.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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