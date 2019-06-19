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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ЗАВЕРШАЮТ КОШЕНИЕ ТРАВ ПЕРВОГО УКОСА
09:28 20.06.2019

Сельскохозяйственные организации республики завершают кошение трав первого укоса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в целом, несмотря на более поздние сроки созревания трав и начала кошения трав (на 6-7 дней во всех регионах), темпы кошения трав выше прошлогодних. По состоянию на 18 июня скошено 1202 тысячи гектаров, что составляет 91% к плану и соответствует прошлогоднему уровню. В сельскохозяйственных организациях Брестской, Минской и Могилевской области травы скошены на всех площадях, в Витебской и Гродненской области на 63% и 87% площадей соответственно.

Сельскохозяйственные организации Гомельской области завершат первый укос в течение 1-2 дней, Гродненской – 5 дней, Витебской области – до 1 июля.

Объемы заготовленных травяных кормов также на уровне прошлогодних. Всего заготовлено травяных кормов 1749 тысяч тонн кормовых единиц (100 процентов к уровню 2018 года), что на одну условную голову скота составляет 5,59 центнеров кормовых единиц (или «плюс» 0,05 ц к.ед. к соответствующему периоду 2018 года).

На текущий период заготовлено 275 тысяч тонн сена — 73% к соответствующему периоду 2018 года, сенажа – 5571 тысяч тонн — 102%, в том числе в полимерной упаковке 279 тысяч тонн — 108%, силоса — 262 тысячи тонн — 162%.

Неблагоприятно сложившиеся погодные условия первой декады июня, отмеченные превышением температуры на 4,7 градуса (выше на 24%) декадной климатической нормы, наряду с недостатком влаги (29% декадной нормы осадков) привели в ряде регионов к повреждению и гибели посевов.

По оперативным данным облисполкомов, в настоящее время отмечено повреждение 29 тысяч гектаров посевов, в том числе в Гомельской области более 24 тысяч гектаров.

В целях обеспечения общественного животноводства кормами основная часть поврежденных посевов будет убрана на кормовые цели и пересеяна промежуточными культурами. В сельскохозяйственных организациях имеются необходимые страховые фонды семян для пересева таких площадей.

Кроме того, создан республиканский штаб по контролю за ходом подготовки кормов и оказания методологической помощи в регионах.
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