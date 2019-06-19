|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПОСТРОЕНО 13,1 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР – БЕЛСТАТ
18:01 19.06.2019
В январе-мае 2019 г. организациями всех форм собственности построено 13,1 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 240,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 456,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 321,3 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 440,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,5% от общего ввода по республике.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2019
Курсы в банках
на 19.06.2019
Конвертация в банках
на 19.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте