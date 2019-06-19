Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию творога с одного белорусского предприятия.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 19 июня 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию творога, производимого белорусским предприятием ОАО «Молоко», производственный цех в Новолукомле», - говорится в сообщении ведомства

В нем отмечается, что ограничения отменены на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также во исполнение Дорожной карты двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Россельхознадзора.

Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 19 июня 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.