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ЭКОНОМИКА РБ
ТВОРОГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА ОАО «МОЛОКО» В НОВОЛУКОМЛЕ РАЗРЕШЕНО ВНОВЬ ПОСТАВЛЯТЬ В РОССИЮ
17:56 19.06.2019
Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию творога с одного белорусского предприятия.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 19 июня 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию творога, производимого белорусским предприятием ОАО «Молоко», производственный цех в Новолукомле», - говорится в сообщении ведомства
В нем отмечается, что ограничения отменены на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также во исполнение Дорожной карты двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Россельхознадзора.
Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 19 июня 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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