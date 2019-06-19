На заседании Валютно-кредитной комиссии Совета министров поддержано предложение Минтранса о привлечении займа Европейского инвестиционного банка для финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в частности, автомобильной дороги М7 в сумме до 110 млн. евро сроком на 29 лет.

Минтрансу даны полномочия на подписание проекта договора о финансировании между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком и координации действий республиканских органов государственного управления, а также других организаций, участвующих в реализации данного проекта.