Рынок посуточной аренды квартир в Минске вяло реагирует на приближение Европейских игр, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Белорусская столица завершает последние приготовления перед крупнейшим спортивным событием последних лет и по заявлениям чиновников из Министерства спорта и туризма, Минск собираются посетить около 30 тысяч туристов. Учитывая, что многие номера в гостиницах отданы спортсменам и членам делегаций, простые болельщики должны активно разбирать квартиры на сутки, а собственники квартир — повышать цены. Так ли это на самом деле?

Realt.by попытался найти признаки ажиотажа, проанализировав текущее состояние рынка посуточной аренды и его последние изменения.

С начала мая не прекращается рост числа объявлений о сдаче квартиры на сутки в Минске. По всей видимости, приближение такого крупного события привлекло на этот рынок «новичков» и часть тех, кто привык сдавать квартиры на длительный срок.

Средний уровень цен в последнее время менялся крайне незначительно. Небольшое повышение в апреле и мае можно увидеть у 2- и 3-комнатных квартир, что касается «однушек», то $30 в сутки — это неизменный для последних месяцев уровень. Стоит отметить, что для оценки использовалась медиана цен в объявлениях (у половины объявлений цена выше данной отметки, у половины ниже). Медиана не самый чувствительный к колебаниям показатель, особенно если на рынке много объявлений с одинаковыми ценами.

Настроения рынка легче уловить, если проанализировать, когда цены в объявлениях переписывали, и в какую сторону.

Активное повышение цен можно считать индикатором возросшего спроса, но не все так однозначно. С одной стороны, доля повысивших цену оказалась даже выше, чем перед майскими праздниками. С другой — происходит это перед самым стартом игр, в то время как о наплыве туристов на новогодние и майские праздники можно было говорить еще за 1,5−2 месяца.

Либо подготовительный период туристов сократился и решение о поездке на Европейские игры носит более спонтанный характер, либо за повышением цен не стоит реального роста спроса. Не исключено, что громкое спортивное событие просто дало повод некоторым собственникам поднять цены.

Пять лет назад поддерживать свою команду в Минск приехали толпы россиян, а также немало представителей других стран. Судя по сигналам, которые нам посылает рынок посуточной аренды, в этом году наплыв туристов окажется скромнее.