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ЭКОНОМИКА РБ
В 44 ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ МИНСКА ДОСТУПЕН БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI
15:46 19.06.2019
РУП «Белпочта» предлагает гостям и жителям столицы воспользоваться бесплатным доступом в сеть интернет в 44 отделениях почтовой связи Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, бесплатный Wi-Fi в отделениях связи позволит быть в курсе спортивных и культурных событий столицы, а также получать нужную информацию и оставаться на связи.
Для подключения бесплатного Wi-Fi необходимо в настройках смартфона включить модуль Wi-Fi, автоматически просканируются доступные сети; выбрать из списка сеть BELPOST Wi-Fi; ввести номер своего мобильного телефона; дождаться SMS с паролем для доступа в интернет и полученный пароль ввести в указанном поле.
Напомним, что услуга по бесплатному доступу в сеть интернет доступна и в других отделениях почтовой связи республики. Эти отделения почтовой связи обозначены специальными информационными стикерами.
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