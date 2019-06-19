РУП «Белпочта» предлагает гостям и жителям столицы воспользоваться бесплатным доступом в сеть интернет в 44 отделениях почтовой связи Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, бесплатный Wi-Fi в отделениях связи позволит быть в курсе спортивных и культурных событий столицы, а также получать нужную информацию и оставаться на связи.

Для подключения бесплатного Wi-Fi необходимо в настройках смартфона включить модуль Wi-Fi, автоматически просканируются доступные сети; выбрать из списка сеть BELPOST Wi-Fi; ввести номер своего мобильного телефона; дождаться SMS с паролем для доступа в интернет и полученный пароль ввести в указанном поле.

Напомним, что услуга по бесплатному доступу в сеть интернет доступна и в других отделениях почтовой связи республики. Эти отделения почтовой связи обозначены специальными информационными стикерами.