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ЭКОНОМИКА РБ


НАСЕЛЕНИЮ ПРЕДЛАГАЮТ СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМИ АКЦИЙ БЖД
15:25 19.06.2019

Белорусская железная дорога предлагает стать владельцами облигаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это совместный проект по выпуску облигаций для населения Белорусской железной дороги и ОАО «АСБ Беларусбанк».

Основное достоинство облигаций Белорусской железной дороги — их надежность. Большая филиальная сеть ОАО «АСБ Беларусбанк», которая является уполномоченным брокером, позволит сделать облигации доступными для покупателей из любой точки нашей страны.

Приобрести облигации можно в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк». Перечень точек обслуживания, режим их работы размещены на официальном интернет-сайте уполномоченного брокера (http://belarusbank.by).

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 (одна тысяча) долларов США. Минимальное количество облигаций для покупки одним покупателем — три облигации за одну сделку. Процентная ставка по облигациям составляет 4,7% годовых. Срок обращения ценных бумаг — 3 года (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год, начиная с 30 июня 2020 года). Дата начала погашений облигаций — 16 июня 2022 г.

Средства от их продажи будут направлены на инвестиции для реализации железнодорожных инфраструктурных проектов.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания — системы «интернет-банкинг» уполномоченного брокера на основании договоров купли-продажи облигаций.

Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» в разделе Ценные бумаги/Корпоративные облигации/Белорусская железная дорога, 12-й выпуск.
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