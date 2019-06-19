Обновленная версия рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings 2020 опубликована 18 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском государственном университете, среди 1000 ранжируемых вузов БГУ занял 351 место, улучшив свои показатели на три позиции. Всего в мире насчитывается около 30 тысяч вузов. Таким образом, БГУ на протяжении последних трех лет, согласно QS. устойчиво входит в 1,5% ведущих вузов мира.

Напомним, в 2018 году БГУ размещался на 354 месте, 2017 – 334. Из других белорусских вузов в QS представлен только БНТУ, сохранивший свои позиции в группе 801-1000.

Согласно новой версии рейтинга БГУ опережает вузы Латвии, Литвы и Украины: Рижский технический университет (701–750), Вильнюсский университет (458), Харьковский национальный университет (491). Из польских университетов незначительное преимущество имеют Ягелонский университет (338) и Варшавский университет (349). Российский список вузов в рейтинге QS представлен 25 учреждениями. В первую тройку из них вошли МГУ им. М.В. Ломоносова (87), Новосибирский государственный университет (231) и Санкт-Петербургский государственный университет (234).

Тройку лидеров в обновленном рейтинге составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет.

В рейтинге QS учитываются количественные данные о высшем учебном заведении, опросы независимых экспертов и работодателей со всего мира, цитирование научных трудов за последние 5 лет, число иностранных преподавателей и студентов и др.

Рейтинг QS вместе с Шанхайским и THE входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов. Эти известные рейтинговые агентства взаимодействуют только с 3 % лучших университетов мира и оценивают деятельность первой тысячи. Представленность в данном «шорт-листе» является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. Кроме того, международная рейтинговая оценка в последнее время существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами. К слову, в Туркменистане будут признаваться только дипломы зарубежных университетов, входящих в первую 1000 вузов.

Всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ участвует в рейтингах 11 агентств, занимая места в числе 2% лучших университетов мира.