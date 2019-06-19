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ЭКОНОМИКА РБ
ПОИСК МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБСУДИЛИ В НИЭИ МИНЭКОНОМИКИ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ НСУР-2035
14:52 19.06.2019
На базе Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики 14 июня прошел очередной круглый стол из серии «НСУР-2035: видение будущего Беларуси».
В нем приняли участие представители бизнеса, банковской сферы, аналитики Министерства экономики и приглашенные эксперты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, ключевым вопросом, вынесенным в повестку дня, стал поиск модели занятости населения в условиях необходимости резкого увеличения производительности труда в Беларуси.
В процессе свободного обсуждения были выделены долгосрочные тренды, угрозы и возможности текущего и перспективного состояния дел в экономической, социальной, экологической и технологической сферах.
В качестве ответа на ключевые вызовы были рассмотрены различные варианты стратегий «новой урбанизации», первоочередного развития городских агломераций как «моторных территорий», позволяющих найти нетривиальные решения, опирающиеся не столько на прошлый опыт, сколько на прогнозируемое будущее.
В работе были использованы коммуникативные подходы технологии Rapid Foresight, включающие совместную работу участников на «карте времени», работу с образами и схемами.
В рамках разработки Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года Министерство экономики продолжает проведение серии круглых столов с участием экспертов, на которых обсуждаются ключевые направления социально-экономического развития страны на средне- и долгосрочную перспективу.
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