Санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Беларуси на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия объектами торговли и общественного питания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в результате проведенной в течение 2019 года работы нарушения были выявлены практически на каждом таком объекте, среди которых: реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности; несоблюдение температурных режимов хранения пищевой продукции; реализация товара без маркировки, документов, подтверждающих качество и безопасность; неудовлетворительное состояние помещений, торгового и технологического оборудования; неудовлетворительное санитарное состояние прилегающих территорий и другие.

С начала 2019 года в рамках подготовки к проведению II Европейских игр в Республике Беларусь только по Минску было снято с реализации более 1,7 тонны пищевой продукции, вынесено 78 предписаний о приостановлении реализации товаров (работ, услуг), в адрес субъектов хозяйствования направлено 179 рекомендаций по устранению нарушений.

Надзорные мероприятия в период подготовки и проведения II Европейских игр в Республике Беларусь будут продолжены.

При выявлении грубых нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, таких как неудовлетворительное санитарное состояние объектов и прилегающей территории, торгового и технологического оборудования, несоблюдение температурного режима реализации пищевой продукции и ее сроков годности, отсутствие возможности идентифицировать товар и другие, санитарно-эпидемиологической службой будут приняты меры по приостановлению деятельности объектов.