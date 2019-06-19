|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА 2019 ГОДА В МИНСКЕ СНЯТО С РЕАЛИЗАЦИИ БОЛЕЕ 1,7 ТОННЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
14:20 19.06.2019
Санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Беларуси на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия объектами торговли и общественного питания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в результате проведенной в течение 2019 года работы нарушения были выявлены практически на каждом таком объекте, среди которых: реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности; несоблюдение температурных режимов хранения пищевой продукции; реализация товара без маркировки, документов, подтверждающих качество и безопасность; неудовлетворительное состояние помещений, торгового и технологического оборудования; неудовлетворительное санитарное состояние прилегающих территорий и другие.
С начала 2019 года в рамках подготовки к проведению II Европейских игр в Республике Беларусь только по Минску было снято с реализации более 1,7 тонны пищевой продукции, вынесено 78 предписаний о приостановлении реализации товаров (работ, услуг), в адрес субъектов хозяйствования направлено 179 рекомендаций по устранению нарушений.
Надзорные мероприятия в период подготовки и проведения II Европейских игр в Республике Беларусь будут продолжены.
При выявлении грубых нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, таких как неудовлетворительное санитарное состояние объектов и прилегающей территории, торгового и технологического оборудования, несоблюдение температурного режима реализации пищевой продукции и ее сроков годности, отсутствие возможности идентифицировать товар и другие, санитарно-эпидемиологической службой будут приняты меры по приостановлению деятельности объектов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2019
Курсы в банках
на 19.06.2019
Конвертация в банках
на 19.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте