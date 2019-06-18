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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАО «БОБРУЙСКИЙ БРОВАР» ЗАВОЕВАЛО ТРИ МЕДАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ПИВО-2019» В СОЧИ
13:31 19.06.2019

Продукция ЗАО «Бобруйский бровар» завоевала три медали на конкурсе XXVIII Международного специализированного форума «Пиво-2019» в Сочи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в IPR Belarus, пиво «Речицкое» отмечено золотой и серебряной медалями, а пиво «Бобров» — золотой медалью.

«Пиво-2019» — традиционный Международный форум пивоваров, который 28-й год подряд собирает на своей площадке ведущих специалистов пивоваренной отрасли из различных стран. С каждым годом мероприятие расширяет свои географические границы. В 2019 году к форуму присоединились Литва, Латвия и Нидерланды. 215 компаний-производителей напитков, сырья и оборудования из 40 стран мира собрались в крупнейшем Сочинском выставочном центре Гранд-отеле «Жемчужина». В рамках форума 159 наименований темного и светлого пива прошли конкурсную «закрытую дегустацию». Российская профессиональная дегустационная комиссия оценивала вкусовые характеристики пива, не зная производителя и сорт напитка.

«Высокая оценка жюри — это показатель успешно проведенной модернизации и усовершенствования рецептур. Мы удовлетворены результатами и намерены подтверждать качество наших продуктов. В этом году запланировано участие еще в одном международном конкурсе пивной индустрии», - прокомментировал Алексей Москаленко, главный пивовар ЗАО «Бобруйский бровар».

Международный форум «Пиво» — главное выставочное мероприятие пивоваренной отрасли на территории Российской Федерации. Форум объединяет производителей пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования из стран СНГ, Европы, Азии и Америки, представителей бизнес-сообщества и официальных лиц. За три дня сочинского форума были организованы дискуссионные площадки и круглые столы на тему пивоваренной отрасли и международного сотрудничества в развитии данного направления, научные конференции и обучающие семинары. Посетители форума могли присоединиться к дегустации выставочных продуктов и оценить работу пивоварен различных стран наравне с экспертным жюри. Мероприятие проходило при поддержке Союза Российских пивоваров.

ЗАО «Бобруйский бровар» входит в группу компаний «Оазис», которая производит пиво в шести странах мира. В Беларуси «Бобруйский бровар» выпускает пиво «Охота», Zlaty Bazant, Amstel, локальные пивные бренды «Бобров», «РЭЧЫЦКАЕ», «Жигулевское», квас «Хатні», а также имеет лицензии на продажу Krusovice, Heineken и «Жигули».
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