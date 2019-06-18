ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ ТАМОЖЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
12:47 19.06.2019

В Таможенной лаборатории ежегодно выполняется до 1,5 тыс. таможенных и судебных экспертиз и исследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за пять месяцев текущего года экспертами лаборатории проведено порядка 550 таких экспертиз в отношении более 3 тысяч объектов исследований. Экономический эффект, включающий доначисление таможенных платежей и применение штрафов в случаях выявления нарушений, по результатам экспертной работы сегодня составил более 900 тысяч белорусских рублей.

Для проведения испытаний товаров в интересах бизнес-сообщества лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Ежегодно по обращениям участников внешнеэкономической деятельности экспертами проводится более 100 исследований товаров.

Недавно лаборатория подтвердила компетентность на соответствие требованиям стандарта СТБ ИСО МЭК 17025.

Таможенная лаборатория - уникальное экспертное подразделение Института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов, деятельность которого сочетает экспертную, научно-исследовательскую и учебно-методическую работу.

Как правило, на практике таможенная экспертиза используется для выявления недостоверного декларирования товаров, объективной оценки стоимости товаров, контроля подлинности документов, предъявленных к таможенному контролю, идентификации сырьевых товаров в продуктах переработки.

Используя в своей работе новейшие методы анализа в соответствии с международными стандартами, сотрудники выполняют сложные экспертизы пищевых объектов, товаров легкой промышленности, наркотических и психотропных веществ, товаров химической промышленности, культурных ценностей, драгоценных камней, а также товароведческие и криминалистические экспертизы.

Активно осваиваются новые направления и методики экспертиз и исследований, разрабатываются новационные методики исследований товаров. Так, в конце прошлого года экспертом лаборатории освоено новое направление экспертной деятельности – судебная товароведческая экспертиза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2019
валюта курс
EUR 2.3145
USD 2.0632
RUB 3.2091
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3145 +0.0026
USD 2.0632 +0.0012
RUB 3.2091 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3050 2.3100
USD 2.0610 2.0630
RUB 3.2120 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 19.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 71.5000 71.0000
USD/RUB 63.8500 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте