В Таможенной лаборатории ежегодно выполняется до 1,5 тыс. таможенных и судебных экспертиз и исследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за пять месяцев текущего года экспертами лаборатории проведено порядка 550 таких экспертиз в отношении более 3 тысяч объектов исследований. Экономический эффект, включающий доначисление таможенных платежей и применение штрафов в случаях выявления нарушений, по результатам экспертной работы сегодня составил более 900 тысяч белорусских рублей.

Для проведения испытаний товаров в интересах бизнес-сообщества лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Ежегодно по обращениям участников внешнеэкономической деятельности экспертами проводится более 100 исследований товаров.

Недавно лаборатория подтвердила компетентность на соответствие требованиям стандарта СТБ ИСО МЭК 17025.

Таможенная лаборатория - уникальное экспертное подразделение Института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов, деятельность которого сочетает экспертную, научно-исследовательскую и учебно-методическую работу.

Как правило, на практике таможенная экспертиза используется для выявления недостоверного декларирования товаров, объективной оценки стоимости товаров, контроля подлинности документов, предъявленных к таможенному контролю, идентификации сырьевых товаров в продуктах переработки.

Используя в своей работе новейшие методы анализа в соответствии с международными стандартами, сотрудники выполняют сложные экспертизы пищевых объектов, товаров легкой промышленности, наркотических и психотропных веществ, товаров химической промышленности, культурных ценностей, драгоценных камней, а также товароведческие и криминалистические экспертизы.

Активно осваиваются новые направления и методики экспертиз и исследований, разрабатываются новационные методики исследований товаров. Так, в конце прошлого года экспертом лаборатории освоено новое направление экспертной деятельности – судебная товароведческая экспертиза.