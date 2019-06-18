ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ИНВЕСТПРОГРАММУ МИНСКА ДОБАВИЛИ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
12:35 19.06.2019

Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии внесли изменения в Инвестиционную программу Минска на 2019 год, пишет агентство «Минск-Новости».

Бюджет инвестпрограммы увеличивается на 50 млн рублей и составит 926,8 млн.

Как рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, в программу дополнительно включены несколько новых объектов: школа на 792 места и общежитие на 300 мест для учащихся учреждения образования «Национальный детский технопарк» в жилом квартале «Магистр», застройка одноквартирных блокированных домов для многодетных семей в границах ул. Ангарская — Байкальская, в поселке Малый Тростенец, в районах Чижовка и Сокол, административное здание главного управления внутренних дел Мингорисполкома в пер. Добромысленском.

Кроме того, 83 млн рублей решено перераспределить между сферами и объектами. В ЖКХ дополнительно направляются средства на проектирование и строительство улиц в комплексе «Минск-Мир», в границах ул. Чижевских — Уборевича — Корзюки, 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого, на выплату компенсаций и снос зданий в Лошице и в бывшем военном городке в Масюковщине.

В здравоохранении дополнительное финансирование пойдет на реконструкцию корпусов 4-й и 5-й больниц, 20-й поликлиники, завершение проектных работ по обновлению 11-й больницы со строительством нового корпуса, ввод амбулаторно-поликлинического учреждения в жилом комплексе «Лазурит», заключение подряда на возведение нового здания 9-й детской поликлиники.

Кроме того, изысканы средства на окончание строительства стрелкового тира и скалодрома на ул. Кирова, закупку оборудования и ввод в эксплуатацию бассейна в Шабанах.

В образовании дополнительно деньги дадут на приобретение оборудования и реконструкцию гимназии № 25, специализированного лицея МВД, перепрофилирования детского сада № 474 под центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков, строительство средней школы № 54 по генплану в Каменной Горке — 3.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2019
валюта курс
EUR 2.3145
USD 2.0632
RUB 3.2091
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3145 +0.0026
USD 2.0632 +0.0012
RUB 3.2091 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3050 2.3100
USD 2.0610 2.0630
RUB 3.2120 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 19.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 71.5000 71.0000
USD/RUB 63.8500 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте