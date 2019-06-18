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ЭКОНОМИКА РБ
АРЕСТОВАННЫЕ АКЦИИ ТРЕХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ВЫСТАВЯТ НА ПРОДАЖУ
11:19 19.06.2019
Арестованные акции трех акционерных обществ будут предложены для продажи в торговой системе ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, еженедельно по средам с 24 июля 2019 г. будут предлагаться для продажи в торговой системе ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ простые (обыкновенные) акции ОАО ”БПС-Сбербанк“ в количестве 3601 шт., ОАО ”Волковыский мясокомбинат“ в количестве 16 шт. и ОАО ”Минский экспериментально-фурнитурный завод“ в количестве 15 000 шт.
Выставляемые Государственным комитетом по имуществу на биржевые торги арестованные акции – это акции открытых акционерных обществ, арестованные в счет погашения задолженности перед республиканским и (или) местным бюджетом, а также возмещения расходов на содержание находящихся на государственном обеспечении детей.
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