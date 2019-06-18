Сельхозпредприятия Гомельской области получили первую партию новой техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» - управляющая компания холдинга, 10 зерноуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ, включая комбайн на гусеничном ходу ПАЛЕССЕ GS10C, пополнят мехдворы аграриев Брагинского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Гомельского, Добрушского и Лоевского районов.

«Принято решение облисполкома подставить плечо и помочь в приобретении сельхозтехники за бюджетный счет», – сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Владимир Кулыгин.

Вышеуказанная техника, которая приступит к работе в соответствии с потребностями и планами агросектора, поможет укрепить материально-техническую базу сельхозпредприятий и станет значительным подспорьем в работе.