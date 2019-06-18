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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»
10:12 19.06.2019
Сельхозпредприятия Гомельской области получили первую партию новой техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» - управляющая компания холдинга, 10 зерноуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ, включая комбайн на гусеничном ходу ПАЛЕССЕ GS10C, пополнят мехдворы аграриев Брагинского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Гомельского, Добрушского и Лоевского районов.
«Принято решение облисполкома подставить плечо и помочь в приобретении сельхозтехники за бюджетный счет», – сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Владимир Кулыгин.
Вышеуказанная техника, которая приступит к работе в соответствии с потребностями и планами агросектора, поможет укрепить материально-техническую базу сельхозпредприятий и станет значительным подспорьем в работе.
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