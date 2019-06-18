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ЭКОНОМИКА РБ


ЯРМАРКА РЕМЕСЛЕННИКОВ «ГОРОД МАСТЕРОВ» ОТКРОЕТСЯ В ЦЕНТРЕ МИНСКА 20 ИЮНЯ
09:46 19.06.2019

В центре столицы во время II Европейских Игр будет работать ярмарка ремесленников «Город мастеров», пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказали к в КУП «Минсквнешторгинвест», в ней примут участие более 40 умельцев со всех областей Беларуси.

Ярмарка разместится в сквере им. Дзержинского.

«С 20 по 30 июня здесь будет предложен широкий ассортимент сувенирной продукции ручной работы, изготовленной белорусскими ремесленниками и мастерами народного творчества», - отметили организаторы.

Гостям города и иностранным туристам предложат льняные изделия и изделия из дерева, головные уборы, продукцию из металла, ковры ручной вязки, картины из дерева и вещи из шерсти, украшения и другую сувенирную продукцию.

Также на ярмарке организуют точки общественного питания, где можно будет попробовать блюда старобелорусской кухни. Запланировано ежедневное Самоварное шоу — приготовление горячего чая в гигантских самоварах.
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