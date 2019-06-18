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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО АГРОКОМБИНАТ «ПРИДНЕПРОВСКИЙ» С 19 ИЮНЯ МОЖЕТ ВНОВЬ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
09:21 19.06.2019

Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции одного белорусского предприятия.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 19 июня 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО Агрокомбинат «Приднепровский», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 19 июня 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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