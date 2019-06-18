Концерн «Беллесбумпром» представляет белорусскую целлюлозно-бумажную продукцию на 24-й международной выставке упаковочной продукции RosUpack, которая 18 июня открылась в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпром, на едином стенде концерна представлены лучшие образцы продукции ОАО «Светлогорский ЦКК» и его филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», предприятий холдинга «Белорусские обои», в том числе «Бумажная фабрика «Герой труда» и ОАО «ЦБК-Консалт».

Данная выставка для целлюлозно-бумажных предприятий концерна является одной из самых ключевых. Российская Федерация, а также другие страны СНГ являются одним из крупнейших рынков сбыта для белорусских производителей бумаги и картона.

Так, в 2018 году из общего объема экспорта бумаги и картона на страны СНГ пришлось почти 64% отгрузок (55,4 млн долларов США, из них в Россию – 38,5 млн долларов США). Причем темп роста экспорта бумаги и картона в СНГ по сравнению с 2017 годом составил 162,1%.

В текущем году тенденция роста объема поставок продолжена: за январь-апрель в страны ближнего зарубежья бумаги и картона поставлено на 21,1 млн долларов США, что на 59,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Участие в данной выставке, уверены представители предприятий, принесет новые контракты и откроет новые направления сотрудничества. Кроме того, для производителей всегда важно изучение последних тенденций на рынке и опыта компаний из других стран.

В нынешней выставке принимает участие более 650 компаний из 34 стран. Среди посетителей, организаторы отмечают, как правило, потенциальных клиентов и партнеров из почти 80 регионов России и 50 стран. Выставку посещают руководители и специалисты российских и зарубежных компаний различных отраслей экономики, которым необходимо выбрать поставщика упаковочного оборудования, материалов, сырья или готовой упаковки, соответствующих заданным параметрам.

Выставка RosUpack – самое крупное событие упаковочной индустрии в России и странах Восточной Европы. Она проходит в выставочном комплекМВЦ «Крокус Экспо» с 18 по 21 июня.