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ЭКОНОМИКА РБ


В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОСТУПИЛО 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
17:53 18.06.2019

В бюджет Минской области за январь-май 2019 года поступило 1638,6 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 600,5 млн. рублей, в местные бюджеты – 1038,1 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в текущих ценах платежи выросли на 27,3%, или на 351,0 млн. рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 402,4 млн. рублей, или 24,6% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 338,4 млн. рублей (20,7%), налогу на прибыль - 259,1 млн. рублей (15,8%), акцизам – 58,5 млн. рублей (3,6%), налогу на недвижимость - 51,5 млн. рублей (3,1%).
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