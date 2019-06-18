|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОСТУПИЛО 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
17:53 18.06.2019
В бюджет Минской области за январь-май 2019 года поступило 1638,6 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 600,5 млн. рублей, в местные бюджеты – 1038,1 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в текущих ценах платежи выросли на 27,3%, или на 351,0 млн. рублей.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 402,4 млн. рублей, или 24,6% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 338,4 млн. рублей (20,7%), налогу на прибыль - 259,1 млн. рублей (15,8%), акцизам – 58,5 млн. рублей (3,6%), налогу на недвижимость - 51,5 млн. рублей (3,1%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2019
Курсы в банках
на 18.06.2019
Конвертация в банках
на 18.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте