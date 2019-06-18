|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ПРЕДСТАВИЛО ПО «МОБИЛЬНЫЙ СОТРУДНИК»
17:41 18.06.2019
ОАО «АГАТ-системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» представило программное обеспечение «Мобильный сотрудник» на конгрессном мероприятии биржи деловых контактов «Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов», которое состоялось 13 июня в Гомеле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, ПО «Мобильный сотрудник», предназначенное для обеспечения единой информационно-управленческой системы, обмена данными оперативного персонала, представленное в виде образца в рамках выставки, а также в процессе доклада и обсуждения на пленарном заседании, вызвало большой интерес.
Данное программное обеспечение, основанное на цифровых технологиях беспроводной высокоскоростной передачи данных 4G LTE - Long-Term Evolution, предназначено для применения на объектах энергетического комплекса, промышленных предприятиях, а также в государственных структурах и ведомствах.
В базовый комплект индивидуального оснащения персонала входит смартфон со специальным программным обеспечением, видеорегистратор и гарнитура.
ПО «Мобильный сотрудник» обеспечивает возможность удаленной активации просмотра онлайн трансляции видео с переносных устройств и его запись; поддержку широкого перечня мобильных устройств; возможность расширения перечня поддерживаемых типов устройств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2019
Курсы в банках
на 18.06.2019
Конвертация в банках
на 18.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте