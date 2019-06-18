ОАО «АГАТ-системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» представило программное обеспечение «Мобильный сотрудник» на конгрессном мероприятии биржи деловых контактов «Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов», которое состоялось 13 июня в Гомеле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, ПО «Мобильный сотрудник», предназначенное для обеспечения единой информационно-управленческой системы, обмена данными оперативного персонала, представленное в виде образца в рамках выставки, а также в процессе доклада и обсуждения на пленарном заседании, вызвало большой интерес.

Данное программное обеспечение, основанное на цифровых технологиях беспроводной высокоскоростной передачи данных 4G LTE - Long-Term Evolution, предназначено для применения на объектах энергетического комплекса, промышленных предприятиях, а также в государственных структурах и ведомствах.

В базовый комплект индивидуального оснащения персонала входит смартфон со специальным программным обеспечением, видеорегистратор и гарнитура.

ПО «Мобильный сотрудник» обеспечивает возможность удаленной активации просмотра онлайн трансляции видео с переносных устройств и его запись; поддержку широкого перечня мобильных устройств; возможность расширения перечня поддерживаемых типов устройств.