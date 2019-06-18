Средняя заполняемость санаторно-курортных организаций Гомельской области в январе-мае 2019 года составила 78,6%, сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Согласно информации, санаторно-курортными и оздоровительными организациями Гомельской области в январе-мае 2019 года реализовано 33345 путевок, в том числе Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения 15360 путевок. Выручка от реализации санаторно-оздоровительных услуг составила 25047,90 тысяч рублей.

Обеспечено увеличение доходов от экспорта санаторно-оздоровительных услуг. Выручка от реализации услуг гражданам стран ближнего и дальнего зарубежья составила 6861,90 тысяч рублей, в том числе от экспорта дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость путевки – 1073,20 тысяч рублей.

С целью продвижения санаторно-оздоровительных услуг на внешнем и внутреннем рынках здравницами области проводится работа по рекламированию оказываемых услуг. Многие санаторно-курортные организации принимают участие в республиканских и международных выставках-ярмарках, форумах, конгрессах. Так, например, в 2019 году здравницы Гомельской области принимали участие в международной весенней ярмарке туристических услуг "Отдых -2019", в г. Минске, ХХ Международной выставке "Весна в Гомеле", в семинаре "Организация онлайн-продаж санаторно-курортного продукта» от РУП "ЦЕНТРКУРОРТ" и др.

Продолжается работа по развитию медицинской базы санаторно-курортных организаций, что позволяет расширить перечень оказываемых услуг, в том числе медицинских и получать отдыхающим современные диагностические услуги и лечебные процедуры.

Следует отметить, что для эффективного оздоровления, в дочернем унитарном предприятии "Санаторий "Ченки" внедрен уникальный программный комплекс, который позволяет значительно ускорить и упростить все стадии пребывания отдыхающих: от бронирования и размещения в номере до полного прохождения медицинской программы. Теперь отдыхающие санатория не тратят время на ожидание в очередях, а полноценно сконцентрированы на получение медицинских услуг уже с первого дня пребывания. Совсем недавно отдыхающим предоставлено мобильное приложение для смартфонов, которое позволяет получать общую информацию об услугах санатория, уведомление о предстоящих процедурах и изменения в расписании, а также о назначенных медикаментах. Такой передовой опыт санатория «Ченки» может являться примером для других санаторно-курортных и оздоровительных организаций.