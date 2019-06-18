Обилие праздничных дней в мае негативно сказалось на продажах квартир в Минске. Зарегистрированных сделок оказалось сразу на 31% меньше, чем в апреле. Впрочем, причина такого падения спроса кроется не только в обилии нерабочих дней: покупательская активность во второй половине месяца также оставляла желать лучшего.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, по сравнению с маем 2018 года сделок на «вторичке» было меньше на 21%.

Объем предложения квартир в мае был куда более стабильным, но избежать сокращения из-за праздников также не удалось. По итогам месяца число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 2,3%.

Падение спроса было характерным для всех типов квартир, но у 2-комнатных оно оказалось самым ощутимым. Доля «двушек» в общем объеме сделок оказалась на очень низкой для последних лет отметке (34%). Среди районов города заметно сократили свою долю Фрунзенский и Московский.

Падение покупательской активности сильнее всего ударило по современному жилью, в то же время доля кирпичных хрущевок и брежневок выросла.

Тенденция последних месяцев — покупатели активнее приобретают квартиры у метро. Обычно доля такого жилья составляет 38% всех сделок, но в апреле-мае показатель поднялся до 43%.

В последние месяцы выросли продажи квартир в готовых новостроек — в мае таковых было 11%.

После колебаний в начале года, цены реальных сделок стабилизировались. Средняя цена проданных квартир в мае снизилась на 0,1% и составила 1292 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1405 $/м2 (+1,9% за месяц) — $49 500;

2-комнатные квартиры: 1240 $/м2 (-2,2%) — $59 000;

3-комнатные квартиры: 1185 $/м2 (-0,3%) — $82 000;

4-комнатные квартиры: 1185 $/м2 (+1,5%) — $87 000.

Общий индекс цен предложения не меняется уже несколько месяцев подряд. Что касается различных типов квартир, то небольшие различия все же присутствуют. Так, в мае выросли в цене сталинки и квартиры в современных каркасно-блочных домах. Единственным сегментом с отрицательной ценовой динамикой была «типовая панель».

Районы города разделились примерно на две равные части, в зависимости от направления в ценовой динамике. Наиболее ощутимое снижение цен (на уровне 3%) наблюдалось в Верхнем городе, Новинках и Сельхозпоселке. Самый сильный рост был зафиксирован в районе улицы Орловской и Долгиновского тракта, а также в районе Ботанического Сада и в Веснянке.

Покупательская активность после окончания майских праздников не смогла вернуться к апрельскому уровню. Похоже импульс, который дал вторичному рынку Беларусбанк, оказался недостаточным, и ситуация вновь успокоилась.

На фоне «застойной» вторички все больше выделяется первичный рынок. Рост числа сделок с готовыми новостройками указывает на начало нормализации в структуре предложения. Если на рубеже 2018/2019 годов доля «котлованов» в предложении была очень высокой, то сейчас увеличился выбор объектов на более поздних стадиях строительства. Это положительно воспринимают те покупатели, которые не готовы ждать 1−2 года до завершения строительства.