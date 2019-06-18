ЭКОНОМИКА РБ

ЗАВОД ХИМВОЛОКНО ЗАПУСТИЛ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

16:29 18.06.2019 В филиале "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" производятся новые виды продукции. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 10 июня начато серийное производство полиамида стеклонаполненного модифицированного марки "Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ60П" и "Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ40ПN" черного.