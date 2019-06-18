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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВОД ХИМВОЛОКНО ЗАПУСТИЛ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
16:29 18.06.2019
В филиале "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" производятся новые виды продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 10 июня начато серийное производство полиамида стеклонаполненного модифицированного марки "Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ60П" и "Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ40ПN" черного.
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