Буря могла спровоцировать мор рыбы на озере Выгонощанском, пишет Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

Как сообщил в Березовскую МРИ представитель нацпарка «Беловежская пуща», у которого озеро находится в пользовании, гибель рыбы на озере Выгонощанском произошла ночью с 16 на 17 июня. Инспекторы инициировали выезд на место комиссии для установления причин происшествия и организации сбора погибшей рыбы.

Для анализа взяли пробы воды и почвы. Осмотр погибшей рыбы показал – ее жабры забиты сапропелем. Одной из причин гибели рыбы может оказаться прошедшая накануне в Ивацевичском районе буря. Шквалистый ветер поднял на водоеме сильную волну. Поскольку средняя глубина озера всего 1,2 метра, дно плоское и покрыто сапропелем, волнения воды всколыхнули донные отложения.

Потенциальных источников загрязнения вблизи озера не выявлено. Окончательные выводы о причине гибели рыбы можно будет сделать после проведения лабораторных исследований.