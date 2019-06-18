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ЭКОНОМИКА РБ
БУРЯ МОГЛА СПРОВОЦИРОВАТЬ МОР РЫБЫ НА ОЗЕРЕ ВЫГОНОЩАНСКОМ
15:47 18.06.2019
Буря могла спровоцировать мор рыбы на озере Выгонощанском, пишет Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.
Как сообщил в Березовскую МРИ представитель нацпарка «Беловежская пуща», у которого озеро находится в пользовании, гибель рыбы на озере Выгонощанском произошла ночью с 16 на 17 июня. Инспекторы инициировали выезд на место комиссии для установления причин происшествия и организации сбора погибшей рыбы.
Для анализа взяли пробы воды и почвы. Осмотр погибшей рыбы показал – ее жабры забиты сапропелем. Одной из причин гибели рыбы может оказаться прошедшая накануне в Ивацевичском районе буря. Шквалистый ветер поднял на водоеме сильную волну. Поскольку средняя глубина озера всего 1,2 метра, дно плоское и покрыто сапропелем, волнения воды всколыхнули донные отложения.
Потенциальных источников загрязнения вблизи озера не выявлено. Окончательные выводы о причине гибели рыбы можно будет сделать после проведения лабораторных исследований.
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