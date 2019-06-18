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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,6%
14:50 18.06.2019

В консолидированный бюджет области за январь-май 2019 года поступило 1132,4 млн. рублей, выполнение текущего плана обеспечено на 114,0%, в том числе в республиканский бюджет – 549,6 млн. рублей, или 123,1% процента, местные бюджеты – 582,8 млн. рублей, или 106,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 10,6% (прирост 108,2 млн. рублей).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,7%, или 1 094,7 млн. рублей, темп роста 110,8%.

Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-май 2019 года сложились в размере 21,7 млн. рублей (темп роста – 111,4%), физическими лицами внесено в бюджет 16,0 млн. рублей (97,6%), что составляет 1,9% и 1,4% поступлений соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 31,0%, подоходный налог – 18,2% и налог на добавленную стоимость – 12,5%.
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