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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОКОЛО 80% ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 2014-2018 ГОДАХ НЕ ПЛАТИЛИ НАЛОГ ЗА ДОБЫЧУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРОВ
14:27 18.06.2019
В Брестской области около 80% землепользователей в 2014-2018 годах не исчисляли и не уплачивали в бюджет налог за добычу (изъятие) природных ресурсов (строительный песок). Это показал проведенный Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области совместно с областным Комитетом государственного контроля в 2018-2019 годах мониторинг субъектов хозяйствований, которым по решению райисполкомов были выделены земельные участки для разработки карьеров для внутрихозяйственных нужд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2006-2014 годах столинское ОАО провело рекультивацию карьера площадью 4,7 га, в 2006 году – площадью 1,3 га. Однако налог за добычу (изъятие) природных ресурсов (строительный песок), добытых на территории Столинского района, предприятие не уплатило. По итогам мониторинга ему был начислен налог в размере почти 2 тыс. рублей (эта сумма перечислена в бюджет в полном объеме).
Рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков направлены 205 субъектам хозяйствования Брестской области. Сумма налогов и пеней, уплаченных субъектами предпринимательской деятельности по результатам мониторинга, превысила 207 тыс. рублей.
Всего в Брестской области право осуществлять добычу полезных ископаемых предоставлено 225 субъектам хозяйствования. Ежегодно в регионе для внутрихозяйственных нужд добывается порядка 700 тыс. тонн песка.
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