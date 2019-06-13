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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 5,6%
13:36 18.06.2019

Розничный товарооборот Беларуси в январе-мае 2019 г. составил 19,2 млрд. рублей, или 105,6% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,4 рубля против 12,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота республики, в январе – мае 2019 г. составил 17,4 млрд. рублей, или 107,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2019 г. составил 1,1 млрд. рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-мае 2019 г. оптовый товарооборот составил 39,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января-мая 2018 г.
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