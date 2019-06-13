Комплексное бизнес-решение Safetica, позволяющее контролировать и оптимизировать работу персонала, прошло сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при президенте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании ESET, полученный сертификат на серийное производство подтверждает, что Safetica соответствует техническим регламентам и законодательным требованиям Республики Беларусь и может использоваться в белорусских компаниях.

Действие сертификата распространяется на модули Safetica Auditor и Safetica Supervisor версии 8 и их обновления.

Бизнес-решение Safetica в составе модуля Auditor позволяет оценивать угрозы кибербезопасности, связанные с производительностью труда или используемым сотрудниками нелицензионным ПО. Safetica в составе модуля Supervisor анализирует соответствие деятельности сотрудников внутренним правилам безопасности.

Таким образом, решение Safetica полезно компаниям, которые хотят видеть полную картину занятости сотрудников, оценить и повысить эффективность работы, а также выявить киберинциденты, связанные с человеческим фактором.

Safetica Technologies s.r.o. (Ltd.) разрабатывает комплексные решения для информационной безопасности компаний. Продукты применяются в различных отраслях, включая автопромышленный, финансовый и логистический секторы. Компания создана в 2007 году, в 2017 году вошла в состав ESET Technology Alliance.

Компания ESET (www.nod32.by) — международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз — была основана в 1992 году. Штаб-квартира ESET находится в Словакии. Компания представлена более чем в 180 странах. ESET стала пионером в области создания технологий обнаружения угроз, которые позволяют находить и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы.