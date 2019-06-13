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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛАЗ ОТПРАВИЛ В УЗБЕКИСТАН 47 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
12:27 18.06.2019

За пять месяцев 2019 года в Узбекистан отправлено 47 единиц техники БЕЛАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 45 до 220-240 тонн и спецтехника. Недавно к ним добавились еще пять 130-тонников БЕЛАЗ-75131 для ОАО «УЗБЕКУГОЛЬ». До конца года в адрес крупных добывающих компаний Узбекистана отправятся белорусские самосвалы грузоподъемностью от 30 от 90 тонн и спецтехника.

Самосвалы БЕЛАЗ-7513 – одна из самых востребованных машин сегодня у горнодобывающих компаний. Большегрузы данного класса работают в разных климатических условиях, перевозят горную массу высоко в горах и в глубоких карьерах.

По итогам 2018 года Узбекистан вышел на второе место по объему поставок техники «БЕЛАЗ»: реализовано продукции на сумму, вдвое превышающую до того рекордное значение 2017 года. Среди основных компаний, где работает белорусская карьерная техника, ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат», ОАО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», ОАО «УЗБЕКУГОЛЬ», ОАО «Аммофос-Максам».

Экспорт карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» в 2017 году составил 109 единиц (темп роста 466,5 % к 2016-му), в 2018-м – 162 единицы (темп роста почти 210%), то есть за два года крупнейшие добывающие компании этой страны практически полностью обновили парк карьерной техники.
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