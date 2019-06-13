ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛСТАТ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ В БЕЛАРУСИ В 2018 ГОДУ
12:08 18.06.2019

Как сообщает Национальный статкомитет, среди обследованных организаций возможностью использовать в своей работе сеть Интернет располагали 96,8% организаций, локальные вычислительные сети – 79,8%, интранет – 26,6%, экстранет – 13,5%. Услугами электронной почты воспользовались 96,2% обследованных организаций. Почти половина (46,5%) организаций предоставляла своим работникам технические средства для беспроводного (мобильного) доступа в сеть Интернет.

Практически все организации (99,8%), подключенные к интернету, использовали стационарный широкополосный доступ.

Среди обследованных организаций 67,2% организаций имели веб-сайт, из них 73,8% использовали его для публикаций каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 44,5% – для публикаций вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 15% – для отслеживания статуса заказов.

Из числа организаций, использовавших персональные компьютеры, 22,7% организаций в 2018 году пользовались сервисами облачных вычислений. Чаще всего они использовали облачные сервисы для электронной почты (65,6% от числа организаций, использующих облачные сервисы), для размещения баз данных и хранения файлов (58,2%), для доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (57,4%), для размещения собственного программного обеспечения (29,9%).

Доступ в интернет в целях отправки и получения электронной почты использовали 99,4% организаций, поиска информации – 99,1%, представления государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов – 96,8%, осуществления банковских операций – 96,3%, получения сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках – 89,3%, получения информации о деятельности государственных органов (организаций) – 88,8%, представления сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) – 78,9%, получения или оказания информационных услуг – 73,8% организаций.

По данным наблюдения, в 2018 году электронные продажи товаров (работ, услуг) осуществляли 26,1% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) – 35,7%.

Как показали данные государственного статистического наблюдения, из общей суммы затрат организаций республики на ИКТ 24,6% составляли затраты на приобретение вычислительной техники и оргтехники, 22,7% – на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, 19,4% – на приобретение программного обеспечения, из них 44,5% – на приобретение программного обеспечения, разработанного в республике, 13,1% – на приобретение телекоммуникационного оборудования, 11,2% – на оплату телекоммуникационных услуг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2019
валюта курс
EUR 2.3489
USD 2.0722
RUB 3.2022
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3119 -0.0188
USD 2.0620 -0.0035
RUB 3.2085 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3130 2.3160
USD 2.0610 2.0630
RUB 3.1950 3.2090
подробнее

Конвертация в банках
на 18.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1250
EUR/RUB 71.9500 72.4500
USD/RUB 64.1000 64.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте