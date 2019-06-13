В столице на 1 июня применяют упрощенную систему налогообложения 82,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,9 тыс. организаций и 58,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным прошлого года количество таких субъектов выросло на 8,5%.

От данной категории плательщиков поступило 247,3 млн. рублей, в том числе от организаций – 188,7 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 58,6 млн. рублей.