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ЭКОНОМИКА РБ


УСН ПРИМЕНЯЕТ 61,1% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11:54 18.06.2019

В столице на 1 июня применяют упрощенную систему налогообложения 82,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,9 тыс. организаций и 58,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным прошлого года количество таких субъектов выросло на 8,5%.

От данной категории плательщиков поступило 247,3 млн. рублей, в том числе от организаций – 188,7 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 58,6 млн. рублей.
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