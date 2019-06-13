В январе-мае 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 169,2 млн. тонн грузов, или 92,6% к январю-маю 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 52,9 млрд. тонно-километров, или 92,9% к соответствующему периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2019 г. воспользовалось 826,1 млн. человек, или 100,03% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 10 251 млн. пассажиро-километров, или 105,2% к уровню января-мая 2018 г.