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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ НА 7,4%
11:40 18.06.2019
В январе-мае 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 169,2 млн. тонн грузов, или 92,6% к январю-маю 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 52,9 млрд. тонно-километров, или 92,9% к соответствующему периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2019 г. воспользовалось 826,1 млн. человек, или 100,03% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 10 251 млн. пассажиро-километров, или 105,2% к уровню января-мая 2018 г.
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